مقاتلات روسية تتزود بالوقود في الجو بسرعة 500 كم/ ساعة... فيديو

يعتبر التزود بالوقود في الجو من أصعب عناصر الرحلة للطيارين العسكريين. نفذت دور ناقلة الوقود طائرة من طراز "إيل-78".

تزود طيارو مقاتلات سو-35إس وسو-30إس إم بالوقود في الجو في إقليم خاباروفسك. تم أخذ الوقود من الطائرة الناقلة إيل-78 بسرعة تصل إلى 500 كيلومتر في الساعة.

سو-35: هي مقاتلة روسية متعددة الأغراض فائقة المناورة من الجيل 4 ++. الطائرة قريبة جدًا من طائرات الجيل الخامس من حيث خصائصها. إنها تحديث عميق لطائرة سو-27. أثر التحديث على كل من المعدات الموجودة على متن الطائرة وهيكل الطائرة، الذي تم تعزيزه.

بالإضافة إلى ذلك، زودت الطائرة بمحطة رادار أكثر قوة، وترسانة موسعة من الأسلحة الموجهة، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى الموجهة بواسطة الرادار.

سو-30إس إم تعديل ل "سو-30" إنها تمتلك قدرة فائقة على المناورة، ومجهزة برادار مرحلي. المقاتلة قادرة على استخدام أسلحة حديثة ومتقدمة عالية الدقة من فئة "جو-جو" و "جو-أرض".

تم إنشاء سو-30 على أساس سو-27أو بي.