روسيا... إنشاء منظومات صاروخية تحمي المدرعات العسكرية من الطائرات المسيرة

ذكرت مجلة التصنيع العسكري الروسية "في بي كا" أن من الوسائل الفعالة لمكافحة الطائرات المسيرة منظومة صواريخ "تور-إم2كا إم" التي تستطيع أن تكتشف 48 هدفا في آن واحد وتضرب 4 أهداف في وقت واحد، ومنظومة صواريخ "سوسنا" التي تستطيع أن تكتشف الطائرات المسيرة على بعد 12 كم، ويتراوح مدى صواريخها الاعتراضية بين 1.3 و10 كم أفقيًا وبين 0.002 و5 كم عموديًا.

وتملك القوات المسلحة الروسية وسائل أخرى لمكافحة الطائرات المسيرة مثل منظومة صواريخ "بوك-إم2أ" ومنظومة "ديريفاتسيا بي في او" المدفعية.

وتعمل روسيا على إيجاد وسائل جديدة للحماية من هجوم الطائرات المسيرة منها منظومة الصواريخ المضادة للطائرات التي أطلق عليها اسم "بتيتسيلوف".

وكشف مسؤول في المجمع الصناعي العسكري الروسي "روستيخ"، بيكخان أوزدويف، لوكالة أنباء "سبوتنيك" أن مصانع تابعة للمجمع بصدد إبداع وسائل جديدة لحماية الآليات العسكرية المدرعة من هجوم الطائرات المسيرة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تظهر في أقرب وقت دبابات مزودة بتقنية تستطيع أن تدرأ ما يخيم عليها في ميدان القتال من أخطار عديدة.