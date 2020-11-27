"سوخوي 35"... ما الذي يجعلها مقاتلة متميزة؟

وتعتبر هذه الطائرة من أفضل المقاتلات الموجودة في العالم، وفقا لـ"ناشيونال إنترست".

وأصبحت طائرة "سو- 35إس" في عداد أفضل المقاتلات بفضل قدراتها الحركية الخارقة والقدرة على تنفيذ مهام متنوعة منها مهاجمة أهداف أرضية وبحرية تحميها وسائط الدفاع الجوي.

أما بالنسبة للمعارك الجوية فإن هذه المقاتلة تستحق لقب "قاتل" المقاتلات المعادية بفضل ما تحمله من صواريخ جو/ جو، التي تستطيع أن تصيب طائرات معادية تبعد 300 كيلومتر عنها.

وبصرت مقاتلة "سو- 35إس" النور في الفترة الأخيرة. وقد حصلت القوات الجوية الروسية على 50 طائرة من طراز "سو- 35إس". وتعاقدت دولتان أجنبيتان هما الصين وإندونيسيا، أيضا على شراء طائرات "سو- 35إس".

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت قيودا على التعامل مع الصين بعد أن تعاقدت بكين على شراء مقاتلات "سو- 35إس"، ولكن الصين لم تتراجع عن شراء المقاتلات الروسية.