اختبارات دبابة "سبروت – إس.دي.إم 1" البرمائية الوحيدة في العالم تكتمل في 2022

صرح المدير الصناعي لمجمع الأسلحة التابع لمؤسسة "روستيخ" الحكومية بيكخان أوزدويف، اليوم الجمعة، بأن الاختبارات الحكومية التي تخضع لها حاليا دبابة "سبروت – إس.دي.إم 1" البرمائية الخفيفة الوحيدة في العالم، ستنتهي في عام 2022.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح أوزدويف لوكالة "سبوتنيك": "بادئ ذي بدء، نقوم بتصميم "سبروت – إس.دي.إم 1" خصيصا للقوات المحمولة جواً. والآن تقوم وزارة الدفاع الروسية بإجراء الاختبارات الحكومية، والتي ستكتمل بشكل نهائي في عام 2022. وأريد أن أشير إلى أن الاختبارات قاسية. ستخضع هذه الدبابة للاختبارات في البحر وفي أعالي الجبال، وفي مناطق ذات أحوال مناخية مختلفة. كذلك وستجري هذه الاختبارات في ظروف الطقس التي تتراوح درجات حرارة الهواء فيه من 40 درجة تحت الصفر إلى 40 درجة فوق لصفر".
ويرى أوزدويف أن دبابة "سبروت – إس.دي.إم 1" ستحظى باهتمام العديد من العملاء الأجانب، بما في ذلك الهند والدول الآسيوية.
يذكر أن الدبابة البرمائية الخفيفة من طراز "سبروت – إس.دي.إم 1" هي عبارة عن مركبة قتالية مدرعة مجنزرة مزودة بمجمع أسلحة مدفعية وصواريخ ذات عيار 125 ملم. كذلك وهي قادرة على القيام بالتحرك على مسافة 500 كيلومتر دون إعادة التزويد بالوقود. وبالإضافة إلى ذلك يتم نقلها على متن سفن الإنزال وطائرات النقل العسكرية وهبوطها على الأرض إما بطريقة الإبرار، أي بعد هبوط الطائرة نفسها، أو بطريقة الإنزال بالمظلة والطاقم بداخلها.
هذا ومن حيث قدرتها النارية، فإن دبابة "سبروت – إس.دي.إم 1" لا تقل شأنا عن الدبابات من طراز "تي-80" ومن طراز "تي-90". أما بالنسبة لسرعة الحركة على الأرض وفي الماء فإنه من الممكن القيام بمقارنة هذه الدبابة بعربة الإنزال القتالية من طراز "بي.إم.دي – 4". وبفضل هذه الصفات وغيرها، جنبًا إلى جنب مع الحركة الدائرية للبرج وتثبيت الأسلحة في مسطحين، من الممكن استخدام "سبروت – إس.دي.إم 1" كدبابة برمائية خفيفة.
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