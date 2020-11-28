ممتنين للرئيس فلاديمير بوتين.. صربيا تشكر روسيا لنقل دبابات (النسر الأبيض) لجيشها.. صورة

وأثبتت دبابات "النسر الأبيض" نفسها جيدًا في القوات البرية لنيكاراغوا. كما حظت بتقدير كبير من قبل جيش لاو، حيث شاركت في تدريبات Laros-2019 بالاشتراك مع الوحدات الروسية. تم الإبلاغ مؤخرًا عن تسليم مثل هذه المركبات القتالية إلى صربيا.

تعتبر هذه النسخة الحديثة واحدة من الأفضل في سلسلة كبيرة من "تي-72". تتمتع الدبابات بأحدث أنظمة إطلاق النار وقوة نيران عالية وحركة وحماية جيدة.

وعبّر رئيس البلاد ألكسندر فوسيتش عن امتنانه لروسيا قائلا: إن المعدات العسكرية ستساعد بلغراد على تعزيز قوتها القتالية.

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وصل ألكسندر فوسيتش، إلى جانب وزير الدفاع نيبويشا ستيفانوفيتش والسفير الروسي ألكسندر بوتان خارتشينكو، اليوم السبت، إلى ساحة تدريب عسكرية بالقرب من مدينة نيش، حيث فحصوا الدفعة الأولى من دبابات "تي-72بي1إم إس" والبالغ عددها 11، والتي نقلتها وزارة الدفاع الروسية إلى صربيا.

ووفقا لفوسيتش، أضافت الدبابات الروسية تقدمًا مهمًا للمشاة، مثل عربات "بي آر دي إم"، قائلا:

أنا ممتن لروسيا والرئيس بوتين لمساعدة صربيا بهذا التبرع.

وأضاف، اليوم يمكن أن ترى 11 دبابة "تي-72بي1إم إس" جديدة، وهذا يؤمن حماية أفضل وتحكم وملاحة أفضل، وأعتقد أن هذا سيزيد من الاستعداد القتالي لقواتنا المسلحة".

في المجموع ، تتبرع روسيا لصربيا بـ 30 دبابة (نسر أبيض) تبعا لاتفاقية التعاون العسكري التقني بين البلدين.

وقد تم تسليم أول دبابتين في 28 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، بواسطة طائرات النقل "Il-76TD".