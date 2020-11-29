تزويد أقوى مدفعية في العالم بذخيرة موجهة

سيتم تزويد أحد أقوى المدفعيات ذاتية الحركة في العالم 2إس7إم "مالكا"- في المستقبل بالذخيرة من الجيل الجديد، بما في ذلك الذخيرة الموجهة.

أعد متخصصون من "روستيخ" المقترحات المقابلة لوزارة الدفاع الروسية وإرسلوها، وفقًا لما صرح به المدير الصناعي لمجمع الأسلحة التابع للشركة بيكخان أوزدوييف.

ووفقًا له، فقد تم بالفعل وضع خيارات لإجراء تحديث أعمق للمدفع، ويعد تطوير ذخيرة جديدة جزءًا من هذه العملية.

وقد تم الانتهاء من التحديث السابق لمالكا هذا الربيع. نتيجة لذلك، تلقى المدفع ذاتي الدفع علبة تروس محدثة وآليات توزيع ووحدات تزويد بالطاقة، بالإضافة إلى أجهزة مراقبة ومعدات اتصال داخلي ومحطة راديو. أثناء التحديث، تم استبدال مكونات مالكا المستوردة بمكونات روسية. تم تسليم أول مدافع ذاتية الدفع محدثة للقوات في أبريل.

عيار مدفع مالكا 203 ملم. يمكنه إطلاق ذخيرة شديدة الانفجار وذخيرة تفاعلية نشطة، وكذلك رؤوس حربية نووية على مسافة تصل إلى 50 كيلومترًا. هدفه الرئيسي هو مرافق البنية التحتية الاستراتيجية، والمخابئ المحصنة، ومراكز القيادة.