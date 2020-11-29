الاختبارات الحكومية لمجمع القناصة الجديد تبدأ في عام 2021

في نهاية عام 2021 ، من المقرر بدء اختبارات الحكومة لمجمع القناصة الروسي الجديد "أوغوليك".

وقال المدير الصناعي لمجمع الأسلحة التابع لشركة "روستيخ"، بيكخان أوزدوييف لوكالة "سبوتنيك": "الآن يتم تصنيع نماذج أولية للمجمع للاختبارات الأولية. من سمات "أوغولبك" استخدام المكونات والذخيرة والمعالم الروسية فقط.

في وقت سابق، قال إيغور نيكراسوف، كبير مصممي المعدات القتالية في تستوتشماش، يخطط لإنشاء بارود جديد وخراطيش قياسية (308 و 338) ، بالإضافة إلى بنادق وأنظمة تصويب جديدة في إطار برنامج "أغوليوك".

بندقية القنص الرئيسية للقوات المسلحة الروسية هي SVD ، والتي تم اعتمادها منذ نصف قرن. يستخدم عدد من وكالات إنفاذ القانون بندقية "الدقة" T-5000 ، ويتم شراء الأنظمة الأخرى بكميات صغيرة.

وفقًا لبيانات من مصادر مفتوحة، في إطار مشروع "أوغوليوك"، تم اختبار ست بنادق من أنظمة مختلفة: اثنتان من تسي كي إي بي و تسي توماش و كلاشنيكوف. سيكون الاختلاف الرئيسي بين المجمع الجديد و SVD هو مدى إطلاق النار. إذا كانت بندقية دراغونوغ مصممة لضرب أهداف على مسافة 500-800 متر ، فإن "أوغوليوك" مصممة للعمل على مسافة 800 متر.