قدرة "سو-35 إس" على المناورة تثير إعجاب مجلة أمريكية... فيديو

نشرت مجلة National Interest مقالاً بعنوان "هذا الفيديو يثبت أن سو-35 قاتلة". والحديث عن مقطع فيديو لوزارة الدفاع الروسية يظهر جزء من معركة تدريب للمقاتلة. تم إجراء تدريبات الفوج المقاتل التابع لجيش لينينغراد للقوات الجوية والدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الغربية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني في كاريليا.

يبدأ الفيديو بإقلاع الطائرة سو-35، متبوعًا بنظرة عامة على قمرة القيادة ومنظر بانورامي للرحلة. تظهر هنا بعض المناورات البهلوانية "من خلال عيون" الطيار.

كما أوضحت وزارة الدفاع الروسية: "أظهر الطيارون القدرة على المناورة في القتال الجوي، بعد أن تدرب على اعتراض وهزيمة الطائرات المأهولة وغير المأهولة، وكذلك تفادي هجوم جوي لعدو افتراضي". كما تدربت الأطقم على التعامل مع قوات الدفاع الجوي.

وكتب مارك إيبيسكوبوس: "تم تصميم سو-35 في الأصل في الثمانينيات كنسخة محسنة من سو-27، وظهرت نتيجة البحث والتطوير ودخلت الخدمة في منتصف عام 2010 ، ويمكن القول إنها المقاتلة الروسية الأكثر تقدمًا للتفوق الجوي".

يذكر أن سو-35 مزودة بمحركين AL-41F1S. تلقت سو-35 رادار إربيس ومجموعة محسّنة من الإجراءات المضادة الإلكترونية. تجمع المقاتلة بين خفة الحركة ومجموعة أسلحة قوية وهي متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق. سلاحها الرئيسي في القتال الجوي هو صاروخ جو - جو قصير المدى R-74 مع القدرة على إطلاق النار بعيدًا عن خط الرؤية. يوجد أيضًا في ترسانتها صاروخ R-77 متوسط ​​المدى.