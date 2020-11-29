فيديو لاختبارات المدفع "الطائر" الروسي "لوتوس"

في وقت سابق، أعلنت الشركة أن المركبة القتالية اجتازت اختبارات القبول بنجاح.

وخلال الاختبارات قطع "لوتوس" مسافة 400 كيلومتر وأطلق 14 رصاصة.

يتكون برنامج الاختبار من 57 تمرين لتقييم أداء جميع مكونات وتجميعات المركبة.

يستخدم المدفع ذاتي الحركة هيكل BMD-4M ، ويزن 18 طنًا ويمكن إنزاله من طائرة بطاقم وذخيرة. تتم معظم عمليات إعداد مدفع 120 ملم لإطلاق النار وإطلاق النار تلقائيًا، ويتم توجيه المدفع بواسطة نظام رؤية رقمي. مدى الرماية 13 كيلومترا.

كما تم تجهيز المدفع ذاتي الحركة ببرج يتم التحكم فيه عن بعد بمدفع رشاش 7.62 ملم ونظام حماية فعال ضد الأسلحة الدقيقة. طاقم المركبة أربعة أشخاص.

وقال المدير الصناعي للشركة، بيكخان أوزدويف: "أثبت مدفع لوتوس ذاتي الحركة نفسه بشكل جيد تمامًا، إن المركبة القتالية تتمتع بسرعة مذهلة وسرعة إطلاق النار ومدى إطلاق بعيد".