تسجيل
10:07 GMT29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    طائرة مسيرة بدون طيار

    الدفاع الجوي الروسي ضد الطائرات المسيرة... كيف نشأت الأساطير حول الكفاءة العالية لبيرقدار في قره باغ

    Sputnik
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103709/30/1037093012_0:140:3144:1908_1200x675_80_0_0_d7892fb66a542ef5aa89433459a6eacd.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202011291047340970-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA/

    لا يمكن أن تكون العمليات العسكرية في القرن الحادي والعشرين "رخيصة وسهلة"، ومع ذلك فإن "الرقائق" التكنولوجية الفردية على شكل طائرات هجومية مسيرة لا تبشر بالنصر دائما.

     يلعب نظام التنظيم العسكري للدولة دورًا حاسمًا، بما في ذلك إمكانات الصناعة الدفاعية والترسانات والقدرات اللوجستية.

    أظهر صراع قره باغ، أولاً وقبل كل شيء، ليس تفوق Bayraktar TB2 التركية في الجو، ولكن المبالغة في تقدير الجانب الأرمني لقواته والتنظيم الضعيف للدفاع على الأرض.

    بعد وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، ظهرت الكثير من المنشورات التقييمية في الفضاء الإعلامي، ويمكن تلخيص محتواها في بيانين بسيطين:

    - فازت أذربيجان، لأن لديها طائرات تركية مسيرة، لكن لا يوجد لدى أرمينيا طائرات مسيرة.

    - أصبحت أنظمة الدفاع الجوي الروسية "الثقيلة" عديمة الفائدة في "حرب الطائرات المسيرة" اليوم.

    يتم شرح النهج المبسط من خلال المعلومات العسكرية التقنية للخبراء، فضلاً عن عدد كبير من الأمثلة التوضيحية لهزيمة المعدات العسكرية والأفراد الأرمينيين. ومع ذلك، فإن الواقع دائمًا ما يكون أكثر تعقيدًا من ما نفكر فيه.

    لا توجد معجزات في العالم، أي فيلم يصنع حسب فكرة المخرج. مقاطع الفيديو، التي صورتها بيرقدار وطائرات مسيرة أخرى تابعة للجيش الأذربيجاني في قره باغ، عملت في البداية على تقويض معنويات العدو وترويج الطائرات التركية المسيرة في سوق الأسلحة العالمية.

    في الوقت نفسه، بقيت "الرحلات الفارغة" والإخفاقات، وهزيمة عشرات الطائرات المسيرة بواسطة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية (EW) خلف الكواليس.

    الأدوات الرئيسية لتدمير القوى البشرية والمعدات في ساحة المعركة هي قطع المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب القادرة على "حرث" الهكتارات بشكل منهجي في خط المواجهة وخلف خطوط العدو. يوجد لدى القوات مدفعية وصواريخ أكثر من الطائرات المسيرة. والقوة القتالية للمدفعية أكبر.

    على سبيل المثال ، يمكن لهجوم Bayraktar الذي تبلغ قيمتها حوالي مليون دولار رفع وإيصال 150 كجم فقط من الذخيرة إلى الهدف، أما في ضربة واحدة لقاذفات اللهب يوجد أطنان من المعدن الفتاك. وبالتالي، فإن المدفعية تقلل بشكل كبير من "تكلفة" تدمير الأهداف. لا يرتبط حجم الميزانية العسكرية بالنجاح المضمون. على سبيل المثال، لم تؤد هيمنة البنتاغون على المدى الطويل في سماء أفغانستان إلى الانتصار على طالبان - على الأرض.

    الثقة بالنفس غير المبالية

    نظام دفاع جوي منظم بشكل صحيح قادر على تحييد أي سرب من الطائرات المسيرة للعدو، وتعطي وسائل الاستطلاع الإلكترونية في غضون ثوانٍ إحداثيات نقاط التحكم القتالية للذخيرة.

    في غضون ذلك، لم توفر أنظمة الدفاع الجوي الوحيدة للقوات الأرمينية المنتشرة في قره باغ غطاءً موثوقًا ليس فقط بسبب الخصائص "القديمة".

    من الأسباب أيضا مستوى تنظيم الخدمة، وعدم وجود نظام. نلاحظ أن "ستريلا-10" و"أوسا-أ كي إم" - هي أنظمة دفاع جوي من الستينيات، وأحيانًا لا تصل إلى Bayraktar على ارتفاع ثمانية كيلومترات. والمجمعات الحديثة "تور-إم2كيإم" و"بوك-إم2إيه" تحمي حصريًا يريفان ومحطة ميتسامور للطاقة النووية.

    مشكلة أخرى هي إهمال وسائل التمويه على الأرض، بدا أن الأجسام العسكرية المنفصلة تصرخ: "اقتلني!" (إصابة واحدة مباشرة في خيمة المقر مع العلم على الصاري يمكن أن تجعل عدة وحدات لا يمكن السيطرة عليها، وهذا يعني مئات أو حتى الآلاف من الجنود في ساحة المعركة).

    من ناحية أخرى، عندما بدأت الطائرات التركية بدون طيار في التحليق "بطريق الخطأ" من قره باغ إلى المنطقة الحدودية لجمهورية أرمينيا، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية المنظمة بشكل صحيح الطائرات بدون طيار دون مشاكل. سرعان ما توقفت الطائرات بدون طيار عن الطيران.

    شكل الانتصار العسكري لعام 1994 وعزز على مر السنين أسطورة مناعة القوات الأرمينية في اتجاه قره باغ. هذا فقط يمكن أن يفسر عدم وجود هياكل هندسية جادة على خط 100 كيلومتر من نهر أراكس إلى سلسلة جبال مرافا. الخنادق ونقاط إطلاق النار المفتوحة من الأعلى، والمخابئ المنفصلة هي أمثلة على التحصينات في بداية القرن الماضي. لم يهتم الجانب الأرمني بنقاط إطلاق النار طويلة المدى (مصنوعة من الخرسانة المسلحة) وشبكة اتصالات تحت الأرض، على الرغم من وجود وقت كافٍ - أكثر من 25 عامًا. على هذه الخلفية، في عام 2019 ، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان: "قره باغ هي أرمينيا"، وصاغ وزير الدفاع ديفيد تونويان المفهوم: "مناطق جديدة في حالة نشوب حرب جديدة".

    انظر أيضا:

    كوناشينكوف: عودة أكثر من ألفي لاجئ يوميا إلى قره باغ
    البرلمان الأذربيجاني يعلق على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن قره باغ
    الدفاع الروسية: عودة أكثر من ألفي لاجئ إلى قره باغ خلال 24 ساعة
    الكلمات الدلالية:
    الدفاع الجوي, قره باغ, طائرة مسيرة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بالميرا (تدمر قبل الحرب في سوريا) للمصور مارتن تشامبرلين، الفائز في فئة التصوير حيث حدث التاريخ من المسابقة الدولية المصور التاريخي لعام 2020
    تدمر قبل الحرب وأهرامات الجيزة... الفائزون في مسابقة "المصور التاريخي لعام 2020"
    تحالف شطرنجي
    ماذا وراء تعزيز الشراكة بين قطر وتركيا من جهة واليونان والإمارات من جهة؟
    إنفوجرافيك... فخرى زاده... العقل المدبر لجهود إيران السرية لتطوير أسلحة نووية
    فخرى زاده... العقل المدبر لجهود إيران السرية لتطوير أسلحة نووية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك