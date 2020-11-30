الجيش الروسي يحصل على معدات "سوتنيك" مع الذكاء الاصطناعي

أعلن بيكخان أوزدويف، مدير مجمع الأسلحة في شركة "روستيخ" لوكالة "سبوتنيك"، أن الجيش الروسي سيحصل على معدات قتالية من الجيل الجديد "سوتنيك" مع الذكاء الاصطناعي.

وفقًا لأوزدويف، فإن الطقم الجديد، الذي كان يُعرف سابقًا باسم "راتنيك -3"، سيكون أخف وزنًا وأكثر موثوقية وأكثر إراحة وتطورًا تقنيًا. بعد تقييم تجربة استخدام معدات راتنيك في ظروف القتال، قرر الخبراء تزويد سوتنيك مع الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

المطور الرئيسي للمعدات هو المعهد المركزي لبحوث الهندسة الدقيقة (TSNIITOCHMASH) تعمل المجموعة القتالية على حماية الجنود وزيادة قدرتهم على الحركة وقدرتهم على المناورة والكفاءة في أنواع مختلفة من العمليات.