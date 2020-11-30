مجلة تصف مدمرة الشبح "زوموالت" الأمريكية بباهظة الثمن وعديمة الفائدة

يقول المحللون في The National Interest ، إن مدمرات الشبح الأمريكية Zumwalt باهظة الثمن بشكل لا يصدق، لكنها في الوقت نفسه غير قادرة على أداء المهام المحددة في البداية.

كتب سيباستيان روبلين في منشوره، أن قيادة البحرية الأمريكية بحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن المدمرات، والتي تحتاج إلى تحسينات عديدة.

في الأصل، تم تصميم المدمرات على أنها سفن حربية هجومية لمنطقة المحيط البعيد. ومع ذلك، أثناء تشغيلها في البحرية الأمريكية، كانت هناك مشاكل مع محطات الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، لم يتخذ الجيش قرارًا بشأن أسلحة المدمرة. في النهاية، قرر أن تصبح Zumwalt سفن دعم هجومية. أثار هذا تساؤلات من السلطات الأمريكية، حيث أن تكلفة المشروع البالغة 12 مليار دولار مرتفعة للغاية بالنسبة للسفن المساعدة.

وقال روبلين: "في النهاية، تم تجاوز تكاليف البرنامج بنسبة 50 في المئة. بدأوا في التخلي عن الأنظمة التي كان من المقرر استخدامها في البداية. كما تم تقليل عدد المدمرات الشبح التي ستكون في خدمة البحرية".

الآن كل مدمرة تكلف الميزانية 4.5 مليار دولار. ولكن حتى في هذه الحالة، لا توجد ضمانات بأن السفن ستكون جاهزة للتشغيل الكامل في عام 2021.