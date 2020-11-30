وفقًا لصحيفة Die Welt ، أصبح ظهور تي-34 على الجبهة مشكلة خطيرة بالنسبة للدبابات الألمانية، التي لم تكن قادرة على مواجهة المركبة القتالية السوفييتية الجديدة.

ويشير مؤلف المنشور إلى أن "الطواقم كانت تعلم أن دبابات العدو يمكن أن تضربهم من مسافة بعيدة".

وفقا له، في وقت ما كانت تي-34 واحدة من أسرع الدبابات وأكثرها قدرة على المناورة. كانت الدبابة قادرة على الوصول إلى سرعة 55 كيلومترًا في الساعة، كما كان لديها دروع جيدة. بالإضافة إلى ذلك، كان استهلاك الوقود في تي-34 أقل بكثير من استهلاك الدبابات الألمانية.

الصحفيون الألمان على يقين من أن الفيرماخت لم ينقذ إلا من خلال حقيقة أنه في بداية الحرب استخدم الجيش الأحمر تي-34 كوسيلة للدعم الناري للمشاة، بينما كان لدى الجيش الألماني تكتيكات أكثر تقدمًا لاستخدام وحدات الدبابات. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز الدبابات الألمانية بمحطات اتصالات لاسلكية ذات جودة أفضل، مما سمح لها بالتحكم في سير المعركة بشكل أكثر فعالية. ومع ذلك، بدأ الجيش الأحمر لاحقًا في استخدام تكتيكات الألمان، والتي تحولت إلى كارثة للفيرماخت، وجعلت أيضًا الجيش السوفييتي الأقوى في العالم.