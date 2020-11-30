روسيا تكمل بناء أفضل وسائط الدفاع الجوي في العام المقبل

يتوقع أن تظهر في روسيا في عام 2021 منظومة دفاع جوي جديدة جاهزة للعمل.

وكشف نائب قائد القوات الجوية-الفضائية الروسية، الجنرال أندريه يودين، لصحيفة القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن من المقرر أن يتم في عام 2021 الانتهاء من إنشاء منظومة "إس-500" للدفاع الجوي.

وستتلخص الوظيفة الأساسية لمنظومة الدفاع الجوي الجديدة في مكافحة الصواريخ السريعة جدا التي تعادل سرعتها أضعاف سرعة الصوت، والصواريخ البالستية والأقمار الصناعية العسكرية.

ومن مميزات منظومة "إس-500" أنها تستطيع أن تستخدم الصواريخ الاعتراضية المتوفرة حاليًا وصواريخ جديدة تماما مثل صاروخ "77إن6-إن" المخصص لاعتراض الصواريخ البالستية على ارتفاع يمكن أن يبلغ 165 كيلومترا.

ويجدر بالذكر أن منظومة "إس-500"، وهي منظومة الدفاع الجوي الأولى القادرة على اعتراض الأقمار الصناعية والصواريخ الفائقة السرعة، تتصدر ترتيب أفضل وسائط الدفاع الجوي في العالم وفقا لـ"ميلتري ووتش". وتليها منظومة "إس-300في4" التي دخلت الخدمة العسكرية في عام 2010، ومنظومة "إس-400" التي تستطيع أن تستخدم أنواعا عديدة من الصواريخ الاعتراضية وتقدر على تدمير الطائرات الخفية على بعد كبير. كما أنها أظهرت القدرة على إبطال مفعول الصواريخ الفائقة السرعة على بعد كبير.