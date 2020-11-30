اختبار دبابة "سبروت إس دي إم1" الروسية في ظروف قاسية

أعلن بيكخان أوزدويف، المدير الصناعي لمجمع الصناعات العسكرية "روستيخ" لوكالة "سبوتنيك" أن الفحوصات ستكون قاسية. سيتم اختبار الدبابة في مناطق مناخية مختلفة، في البحر والجبال، وفي درجات حرارة تتراوح من 40 إلى 40 درجة تحت الصفر''.

وأشار إلى أن الدبابة الجديدة ستكون محل اهتمام الأجانب، بما في ذلك الهند والدول الآسيوية.

يذكر أن الدبابة البرمائية الخفيفة من طراز "سبروت – إس دي إم 1" هي عبارة عن مركبة قتالية مدرعة مجنزرة مزودة بمجمع أسلحة مدفعية وصواريخ ذات عيار 125 ملم. كذلك وهي قادرة على القيام بالتحرك على مسافة 500 كيلومتر دون إعادة التزويد بالوقود. وبالإضافة إلى ذلك يتم نقلها على متن سفن الإنزال وطائرات النقل العسكرية وهبوطها على الأرض إما بطريقة الإبرار، أي بعد هبوط الطائرة نفسها، أو بطريقة الإنزال بالمظلة والطاقم بداخلها.

هذا ومن حيث قدرتها النارية، فإن دبابة "سبروت – إس.دي.إم 1" لا تقل شأنا عن الدبابات من طراز "تي-80" ومن طراز "تي-90". أما بالنسبة لسرعة الحركة على الأرض وفي الماء فإنه من الممكن القيام بمقارنة هذه الدبابة بعربة الإنزال القتالية من طراز "بي.إم.دي – 4". وبفضل هذه الصفات وغيرها، جنبًا إلى جنب مع الحركة الدائرية للبرج وتثبيت الأسلحة في مسطحين، من الممكن استخدام "سبروت – إس.دي.إم 1" كدبابة برمائية خفيفة.