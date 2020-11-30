3 أنظمة دفاع جوي روسية تتصدر قائمة الأفضل في العالم... فيديو

تصدرت ثلاثة أنظمة دفاع جوي روسية الصنع، قائمة أفضل الدفاعات في العالم.

فبحسب تصنيف لمجلة Military Watch، تصدرت 3 أنظمة روسية الصنع قائمة ضمت أفضل 5 أنظمة.

وجاء في صدارة القائمة، نظام الدفاع الجوي المعروف باسم "إس 500"، الذي يختلف عن أقرانه بقدرته على إصابة أهداف كبيرة الأهمية، بما في ذلك الأقمار الصناعية والصواريخ الباليستية وطائرات الدعم الثقيل مثل منصات E-3 Sentry أواكس.

وفي المرتبة الثانية حل نظام "إس 300 بي 4"، الذي يتميز بسهولة نقله وتحريكه بوقت قصير.

فيما حل نظام "إس 400" في المرتبة الثالثة، المجهز جيدا للاشتباك مع جميع أنواع الأهداف في جميع النطاقات تقريبا.

وفي المرتبة الرابعة والخامسة، وضعت المجلة نظام David's Sling الأمريكي الإسرائيلي ونظام الصواريخ المضادة للطائرات HQ-9B الصيني.