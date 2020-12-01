الولايات المتحدة مهتمة بشراء طائرات روسية لتدريب طياريها

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها مهتمة بشراء طائرات عسكرية روسية من طراز "مي 24" و "آن 2"، وذلك بهدف استخدامها في مجال تدريب الطيارين لديها.

ونقل موقع قناة "روسيا اليوم" المعلومات من وثيقة أمريكية تعود لوزارة الدفاع الأمريكية تطلب فيها شراء مروحيات روسية من طراز "مي 24" و"مي 17"، بالإضافة إلى طائرة من طراز "آن 2"، وذلك لاستخدامها في مجال التدريب على الطيران.

وبحسب الوثيقة الأمريكية المنشورة على أحد المواقع الرسمية، فإن الهدف الأهم من هذه الصفقة هو تعريف الطيارين والمتدربين على خصائص الطائرات والأسلحة والتكتيكات المتصلة بهم، ويعود ذلك إلى وجود خطة دراسة العدو التي تعد منهجا أساسيا في تدريب الطيارين الأمريكيين.

وأشارت الوثيقة المنشورة أنه "سيتم شراء هذه الطائرات من خلال مقاولين معتمدين من الإدارة الأمريكية".

يذكر أن الإنتاج الضخم للطائرة مي-24 بدأ في عام 1971. أصبحت "التمساح" أول مروحية سوفييتية وثانية مروحية متخصصة في العالم.