روسيا تعمل على تطوير منظومة دفاع جوي مدمرة

وكشف مسؤول مؤسسة التكنولوجيا الروسية "روستيخ"، بيكخان أوزدويف، لوكالة أنباء "سبوتنيك" أن مهندسي المؤسسة يتطلعون إلى إنشاء منظومة جديدة قريبة المدى للدفاع الجوي.

وستتميز المنظومة الجديدة المزمع إنشاؤها بتنوع أسلحتها لكي تستطيع أن تتعامل مع جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية.

وقد أوجدت روسيا وسيطة دفاع جوي من هذا النوع هي منظومة "بانتسير- إس" المدفعية الصاروخية. ونالت "بانتسير" شهرة عالمية وأثبتت جدارتها أثناء استخدامها في سوريا وهو ما يؤكد – والكلام ما زال لمسؤول مؤسسة التكنولوجيا – أننا نسير في الاتجاه الصحيح ويساعدنا على اختراع ما هو جديد.

وتجدر الإشارة إلى أن منظومة "بانتسير إس" لا تستطيع أن تكافح بفعالية الطائرات والمروحيات فحسب، بل تقدر على تدمير الصواريخ الجوالة "كروز" والقنابل الجوية الموجهة. وتستطيع "بانتسير" أن تضرب ما يطير على ارتفاعات مختلفة أقصاها 15 كيلومترا، ويبعد 20 كيلومترا عنها.