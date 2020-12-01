الناتو يطلق مناورات عسكرية بأهداف متعددة

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، يوم أمس الاثنين، بدء التدريبات والمناورات العسكرية "Steadfast Jupiter-Jackal 2020" في كل من ألمانيا وإيطاليا، والتي ستمتد لمدة 10 أيام.

وقال قائد مركز العمليات القتالية المشتركة لحلف شمال الأطلسي الأدميرال يانغ كاك لموقع قناة "روسيا اليوم"، إن "هذه التدريبات العسكرية الأوروبية المشتركة تعد من الأهم والأصعب للقوات العسكرية الأوروبية لأنها تخاض في ظروف استثنائية ومناطق واسعة تمتد بين دولتين".

وفي السياق نفسه، شدد قائد القوة الجوية في الناتو، جون واتسون، الذي يعمل ضابطا للتدريبات على أن المناورات يجب أن تثبت استعداد الناتو وقابلية التشغيل البيني في الجو وعلى الأرض وعلى الماء وفي الفضاء الإلكتروني.

وأضاف واتسون، قائلا: "هذا تدريب استراتيجي وتكتيكي للقيادة والتي من خلالها سيتم الاستجابة للأزمات ويتم تقديم المساعدة وهذه المناورات هدفها تقديم أفضل تدريب ممكن لحلفاء حلف شمال الأطلسي وشركائه في المشهد الأمني ​​المتغير باستمرار.

وكان حلف شمال الأطلسي قد أعلن أن الهدف الرئيسي لهذه المناورات هو تدريب الوحدات القتالية والامتثال لمبادئ الناتو بحماية المدنيين.

وأصدر الناتو بيانا قال فيه إن "من بين المهمات الأخرى هي التهديدات والتي سيعمل الحلف على التحكم بها، بالإضافة إلى مسائل أخرى تهدد الدول الأوروبية وبينها الهجرة والمعلومات المضللة.

وأشار التحالف إلى أنه من الضروري إنشاء مساحة قتالية معلوماتية واقعية لمساعدة المشاركين في التدريبات على توفير اتصال فعال ضروري لتحقيق أهدافهم العملياتية.