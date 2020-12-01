لا ند لها... منظومة صواريخ روسية تنال إعجاب خبراء صينيين

رأى خبراء عسكريون صينيون أن روسيا زودت قواتها المسلحة بمعدات عسكرية ممتازة تتفوق على نظيراتها الأجنبية.

وتضم قائمة المعدات العسكرية الروسية المتفوقة منظومة صواريخ "إسكندر إم" التكتيكية. ومن مميزات هذه المنظومة أنها تستطيع أن توجه صواريخها إلى أهداف تبعد عنها مئات الكيلومترات بدقة عالية.

وثمة ميزة أخرى تجعل منظومة "إسكندر إم" تتفوق على نظيراتها الأجنبية هي استحالة اعتراض صواريخها. وذلك لأن مضادات الصواريخ المتوفرة حاليًا تقف عاجزة أمام صواريخ "إسكندر إم" وفقا لشبكة "سوهو" الإخبارية الصينية.

وتتعامل منظومة "إسكندر إم" مع الأهداف المزمع ضربها على النحو التالي: يقوم جهاز الاستطلاع والاستخبار في بادئ الأمر بتعيين الهدف المطلوب تدميره، ثم يرسل المعلومات عن الهدف إلى مركز القيادة ليصدر أوامره بإطلاق الصاروخ لتدمير الهدف. ويستغرق كل ذلك بضع دقائق.

يبلغ مدى صواريخ "إسكندر إم" حوالي 500 كيلومتر. وبالتالي فإنها قادرة على توفير الحماية لحدود روسيا في مناطق البحر الأسود وبحر البلطيق الساحلية، وتضمن المحافظة على سلامة أراضي روسيا في منطقة القطب الشمالي والمحيط الهادئ.

وأشارت تقديرات "سوهو" إلى أن منظومة "إسكندر إم" ستحتفظ بقدرتها التنافسية خلال 30 سنة أخرى.

يجدر الذكر أن قائد قوات الصواريخ ومدفعية الجيش الروسي، الجنرال ميخائيل ماتفييفسكي، أعلن في تصريحات صحفية أن وزارة الدفاع الروسية تتطلع إلى إنشاء منظومة صواريخ جديدة يمكنها أن تكون بديلا لمنظومة "إسكندر إم".