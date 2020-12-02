الجيش الإسرائيلي يستعرض قوته البحرية... فيديو

نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يرصد جانبا من قوة وحدات البحرية التي تشمل الغواصات والسفن الحربية بأنواعها، تجعله بين أقوى 35 قوة بحرية في العالم، وفقا لإحصائيات 2020.

نشر الفيديو أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على "تويتر"، وعلق: "حين تقول سلاح البحرية الإسرائيلية فهذا يعني قوة واندفاع وتقدم وتطور".

ويحمل الفيديو عنوان "سلاح البحرية 2020" ويظهر فيه وحدات من الضفادع البشرية الإسرائيلية تعمل تحت الماء، وغواصات في وضع الطفو وتشكيلات بحرية متنوعة أثناء الحركة.

كما يظهر في الفيديو العديد من التكتيكات التي تستخدمها الوحدات البحرية الإسرائيلية في وقت الحرب.

ويحتل الجيش الإسرائيلي الترتيب رقم 18 عالميا بين أقوى 138 جيشا، ويتكون أسطوله البحري من 65 سفينة حربية تجعله في المرتبة رقم 35 بين أقوى 138 أسطول بحري في العالم، بحسب إحصاءات موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي لعام 2020.

حين تقول سلاح البحرية الإسرائيلية فهذا يعني؛ قوة، اندفاع تقدم وتطور pic.twitter.com/LyXNzmA5MS — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 1, 2020

وتمتلك إسرائيل 5 غواصات متطورة تجعلها في المرتبة رقم 15 بين أقوى 138 قوة غواصات في العالم.