مصدر أمريكي: مدمر مقاتلات "إف-35" يأتي من روسيا

بحسب مصدر إعلامي أمريكي ستظهر في روسيا في عام 2021 وسيلة قادرة على إبادة مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية.

وما يوصف بأنه قاتل مقاتلات "إف-35" وفقا لـ"ناشيونال إنترست" هو منظومة صواريخ "إس-500" للدفاع الجوي، التي ستنتهي روسيا من إنشائها العام المقبل والتي ستقدر على اعتراض طائرات وصواريخ العدو وأقماره الصناعية ومهاجمة الرؤوس المدمرة للصواريخ. ويبلغ مدى صواريخ "إس-500" الاعتراضية 600 كم.

ويُتوقع أن تستطيع صواريخ "إس-500" أن تلاحق وتصيب مقاتلات "إف-35" الأمريكية عند الضرورة.

ووفق "ديفينس نيوز" فإن الولايات المتحدة الأمريكية قررت أن ترصد مزيدا من الاعتمادات لإنشاء ونشر الصواريخ الجديدة العابرة للقارات ردا على إنشاء روسيا لمنظومة "إس-500" ليرتفع إجمالي الاعتمادات إلى 95.8 مليار دولار، بحسب ما نقلته صحيفة "ميليتاري تايمز".