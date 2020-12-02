في ظل مخاوف من ضربة إيرانية... إسرائيل تتسلم سفينتها الحربية الأكثر تطورا

تسلمت إسرائيل، اليوم الأربعاء، السفينة "شيلد" الألمانية الصنع والتي باتت أكثر سفنها الحربية تطورا، ووصفتها بأنها حصن أمان لمنصات الغاز في البحر المتوسط.

رست السفينة من طراز "ساعر-6" في ميناء حيفا ومن المقرر وصول 3 سفن من نفس الطراز العام المقبل ليرتفع عدد سفن الصواريخ التي تنشرها البحرية الإسرائيلية إلى 15 سفينة، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

ورغم صغر حجم هذه السفن إلا أنها تنفذ مهام في مناطق بعيدة يصل مداها إلى البحر الأحمر والخليج.

وقال الرئيس الإسرائيلي رئيوفين ريفلين خلال مراسم تسلم السفينة في الميناء إن الاكتشاف السار لحقول الغاز قبالة ساحل إسرائيل جعل من الضروري وضع خطة توفر غطاء حماية.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي لـ"رويترز": "يبحث الإيرانيون عن أهداف مهيبة كهذه يمكن ضربها بالقليل من الخسائر مما يعني، حسبما يأملون، الحد من فرصة التصعيد".

ويأتي ذلك تزامنا مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، واتهام طهران أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بالوقوف وراء عملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

وعلى الرغم من أن حزب الله هدد منصات الغاز الإسرائيلية من قبل، فإنه قال إن قرار الرد على مقتل فخري زاده في يد إيران. وحثت بيروت "كل الأطراف" على ضبط النفس.

وبخلاف سفن الصواريخ الإسرائيلية السابقة، ستكون السفينة "ساعر-6" مزودة بقدرات إلكترونية لاعتراض صواريخ كروز وكذلك نسخة بحرية من منظومة القبة الحديدية لإسقاط الصواريخ.

حدشوت يسرائيل العبري

سفينة الصواريخ الجديدة من طراز ساعر 6 "ماچن" في ميناء حيفا قادمة من ألمانيا والتي سوف تحل مكان ساعر 5 في سلاح البحرية الاسرائيلية



مرفق صور للسفينة من الخارج ومن الداخل. pic.twitter.com/9nXsZioXmA — ☭Abu Yasser🇵🇸☭ (@618mohammad1995) December 2, 2020

وقال مسؤول كبير بالبحرية إن هذه القدرات احترازية في مواجهة صواريخ "ياخونت" سوفيتية الصنع وصواريخ "خليج فارس" إيرانية الصنع التي تعتقد إسرائيل أنها جزء من ترسانة الأسلحة لدى حزب الله.