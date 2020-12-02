قيادة الجيش اللبناني تعلن اختراق طائرات إسرائيلية المجال الجوي للبلاد

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، أن أربع طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية خلال الساعات الماضية.

وأوضحت القيادة في بيان لها، أن "طائرة استطلاع اسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية عند الساعة 22:50 من فوق بلدة عيترون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 3:25 من فوق بلدة يارون".

كما "اخترقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية الساعة 3:55 من فوق بلدة عيترون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب ثم غادرت الأجواء عند الساعة 5:35 من فوق عيترون" بحسب البيان.

كما أعلنت في بيان آخر لها، عن "تسجيل اختراق جوي من قبل طائرتين تابعتين لإسرائيل، اعتبارا من الساعة 10:40 إلى غاية 19:10، تخللهما تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب". وفقا لما ورد في صحيفة "الجديد" اللبنانية.

ومن جانبها أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بوجود "تحليق مكثف للطائرات المعادية فوق منطقة الشوف وصيدا وشرقها منفذة غارات وهمية منذ الساعة التاسعة وخمس دقائق، كما سمع تحليق في أجواء العاصمة بيروت" .

وذكرت أنه تتم متابعة موضوع هذا الاختراق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.