روسيا...ابتكار يمنح ذخائر الأسلحة الذكية الحصانة من الإعاقة التشويشية

توصل مهندسون روس إلى ابتكار جديد مذهل لذخائر أسلحة الدقة العالية أو الأسلحة الذكية.

والابتكار الجديد الذي توصل إليه مهندسو شركة "تيخماش" لزيادة الدقة إبان إصابة الأهداف المزمع تدميرها، عبارة عن تقنية أو نظام جديد لمقاومة التشويش الإلكتروني يتيح الحصول على معلومات مفصلة عن الهدف في ظروف التشويش الإلكتروني.

وقال المدير الصناعي لمؤسسة التكنولوجيا التي تتبع لها شركة "تيخماش"، بيكخان أوزدويف، إن الابتكار يحصّن ذخائر الأسلحة الذكية ضد وسائل الحرب الإلكترونية ويبطل مفعول تقنيات التشويش الإلكتروني والإعاقة التشويشية.

وأشار إلى أن النظام المبتكر يتقدم على أمثاله الروسية والأجنبية ويرتقي بحماية الذخائر من التشويش إلى مستوى عال غير مسبوق.