بوينغ تختبر طائرات مسيرة تعمل بالذكاء الاصطناعي... فيديو

اختبر المطورون كيفية تفاعل الطائرات الخمس مع بعضها البعض لحل المشكلات الشائعة.

وفقًا لـ Flightglobal ، أجريت الاختبارات في مطار كوينزلاند في أستراليا. أثناء الاختبارات، تم أيضًا تقييم القيادة والتحكم وتبادل البيانات على متن الطائرة. بدأت الاختبارات بطائرة مسيرة واحدة، ثم تم إضافة طائرات أخرى تدريجيًا، حتى وصل عددها إلى خمسة.

خلال الاختبارات، تمكنت الطائرات المسيرة من التعاون مع بعضها البعض لإكمال مهمة مشتركة. كل هذا حدث بسرعات تصل إلى 270 كم/ ساعة.

وقالت إميلي هيوز المتحدثة باسم الشركة: "بالنظر إلى حجم وعدد وسرعة الطائرات، فهذه خطوة مهمة للغاية في تطوير أنظمة الطيران المستقلة".