الجيش الهولندي ينشر فيديو لإطلاق طوربيد من غواصة

طبيعة حرب الغواصات هي أنه أثناء الإطلاق، لا يرى أحد آلية أنبوب الطوربيد والطوربيد المنطلق منه. بعد تحميل الطوربيد والأمر بالغوص، يكون طاقم الغواصة على الجانب الآخر من الهيكل ولا يمكنه متابعة سلسلة الأحداث.

ورد في التعليق التوضيحي، أنه تم إطلاق النار من غواصة Walrus. يرتفع طوربيد التدريب، على عكس الطوربيد التقليدي، إلى السطح بعد الإطلاق لتسهيل العثور عليه للاستخدام مرة أخرى.

يشار إلى أن الغواصات التي تعمل بالديزل والكهرباء من نوع Walrusklasse قد تم تطويرها في أواخر السبعينيات.

تم تسمية جميع غواصات السلسلة على اسم الثدييات البحرية - "Walrus" و"Sea Lion" و"Dolphin" و"Porpoise".