إيران تنتج نسخة من صاروخ هيلفاير الأمريكي...صور

الصاروخ هيلفاير هو سلاح لمروحيات AH-64 Apache و AH-1Z Viper و OH-58 Kiowa ، بالإضافة إلى طائرات MQ-1 Predator و MQ-9 Reaper المسيرة الهجومية.

تُعرض النسخة التي تم إنشاؤها، والمعروفة باسم Ghaem-114 ، حاليًا في معرض طهران للإنجازات والتطورات الواعدة للبحرية.

Couple photos of Iranian Ghaem 114 air-to-ground guided missile. pic.twitter.com/7fO0mDmfUg — Yuri Lyamin (@imp_navigator) December 1, 2020

أشار الخبير العسكري يوري لامين، إلى أنه أصبح وجود مثل هذه الأسلحة معروفًا في فبراير/ شباط من هذا العام، عندما لوحظ وجود صواريخ في صور إحدى المروحيات من طراز Bell-214A المحدثة التابعة للحرس الثوري الإسلامي. ولكن بعد ذلك تم عرضها من بعيد، والآن يمكن رؤيتها بالفعل عن قرب، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

بالنظر إلى أن الولايات المتحدة كانت تستخدم Hellfire بنشاط لسنوات في العراق وأفغانستان المجاورتين، فربما لم يكن من الصعب على الإيرانيين الحصول عليها.

إذا حكمنا من خلال الصورة، فإن الصواريخ الأربعة المعروضة لها رؤوس توجيه مختلفة: حراري، تلفزيون، ليزر شبه نشط، ورادار نشط، كما هو مفترض. إذا نجحت إيران بالفعل في إعادة إنشاء الخيار الرابع، القادر على العمل بمبدأ "أطلق النار وانس"، فيمكن اعتبار ذلك إنجازًا كبيرًا للصناعة العسكرية للجمهورية الإسلامية.