كيف حدثت كوريا الديمقراطية منظومة "لونا" السوفييتية...صور

كانت أنظمة الصواريخ التكتيكية 2كي6 "لونا" في خدمة ليس فقط الجيش السوفييتي، ولكن أيضًا الدول الصديقة للاتحاد السوفييتي.

على سبيل المثال، في منتصف الستينيات، تم تسليم نحو 12 منصة إطلاق 2بي16 إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

تم تصنيع المركبة القتالية على هيكل الدبابة البرمائية الخفيفة الشهيرة PT-76 ، حيث تم تثبيت موجه لإطلاق صواريخ غير موجهة بدلاً من برج بمدفع 76 ملم. كانت تحمل اسم 3P9 ، ووزنها 2300 كغم ومجهزة برؤوس حربية شديدة الانفجار تزن 358 كغم.

كان لهذا السلاح خصائص متواضعة للغاية من حيث المدى (44600 م فقط) والدقة (الانحراف عن نقطة التصويب يمكن أن يكون نحو 1000 م).

السرعة القصوى للحركة على الطريق السريع يمكن أن تصل إلى 40 كم / ساعة، مع تثبيت الصاروخ، تم تخفيضها بأكثر من النصف، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

بعد اكتساب الخبرة في تشغيل هذه المعدات، قرر المهندسون الكوريون الشماليون الترقية. كان التغيير الأكثر جذرية هو الهيكل. بدلاً من الجنزير، تم استخدام سيارة KrAZ ذات الدفع الرباعي المعدلة ذات المحاور الثلاثة. لتقليل الارتفاع الكلي، تم تقسيم قمرة القيادة إلى جزأين، تم وضع الجزء الأمامي من الموجه مع الصاروخ في المساحة الخالية. من الواضح أن المطورين استلهموا الحلول المستخدمة سابقًا في حاملات الصواريخ MAZ-543.

لا توجد بيانات دقيقة عن عدد المركبات التي تم تحديثها، لكن من المحتمل أنها لا تزال في خدمة كوريا الديمقراطية وليسوا في عجلة من أمرهم لإخراج حتى المعدات التي عفا عليها الزمن من الخدمة.