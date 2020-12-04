مشروع الميزانية العسكرية الأمريكية ينص على معاقبة مشتري "إس-400" في تركيا

وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن مشروع الميزانية يُلزم الرئيس الأمريكي بفرض خمس عقوبات أو ما يزيد على مسؤولين أتراك شاركوا في شراء منظومات "إس-400"، خلال 30 يوما بعد أن يصبح قانون الميزانية نافذ المفعول.

وبدأت تركيا تستلم منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات التي تعاقدت على شرائها من روسيا منذ يوليو/تموز 2019. وأعلنت واشنطن اعتراضها، وطالبت أنقرة بالتخلي عن صفقة شراء وسائط الدفاع الجوي الروسية وشراء منظومات "باتريوت" الأمريكية بدلا من "إس-400". ورفضت أنقرة التجاوب مع هذا المطلب.

وبات معلوما، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أن تركيا تواصل اختبار ما استوردته من روسيا من منظومات "إس-400" تمهيدا لإدخالها الخدمة.

وجرّبت تركيا منظومات "إس-400" لأول مرة في 16 أكتوبر/تشرين الأول، خلال التدريب العسكري، حيث تم إطلاق 3 صواريخ اعتراضية. وأصابت الصواريخ أهدافا محددة.