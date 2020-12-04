"إس-400" تضرب الهدف أثناء التدريبات...فيديو

أجرت أطقم أنظمة الصواريخ للدفاع الجوي إس-400 التابعة لفوج الدفاع الجوي سامارا بالمنطقة العسكرية المركزية في منطقة أستراخان، في ساحة تدريب كابوستين يار أولى عمليات الإطلاق القتالية بعد إعادة التسلح في منتصف نوفمبر تشرين الثاني.

وبحسب خطة التدريبات، عثرت الأطقم على صاروخ مستهدف "كبان" يحاكي صاروخ تكتيكي لعدو افتراضي. تدربت أطقم سامارا على التعقب ودمرت الهدف بنجاح على ارتفاع أكثر من 15 كيلومترًا.

عمليات الإطلاق القتالية هي المرحلة النهائية في قبول فوج الصواريخ المضادة للطائرات في سامارا لأنظمة الدفاع الجوي الجديدة إس-400. ثم سيتعين عليهم الانتقال من منطقة أستراخان إلى نقطة الانتشار الدائم في منطقة سامارا. بعد ذلك، ستتم صيانة المعدات، وستتولى الطواقم مهمة قتالية لحماية المجال الجوي في سامارا، بحسب قناة "زفيزدا" الروسية.