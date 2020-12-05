روسيا تطور مروحية مسيرة للكشف عن طائرات دون طيار التابعة للعدو

يطور مجمع الدفاع الروسي مروحية مسيرة تحمل رادار راصد بعيد المدى للكشف عن طائرات دون طيار التابعة للعدو.

وقال متحدث باسم مجمع الدفاع لوكالة سبوتنيك: "يجرى تطوير طائرة هليكوبتر دون طيار ذات رادار راصد للمراقبة بعيدة المدى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي ستتعقب طائرات العدو دون طيار صغيرة الحجم ومنخفضة السرعة على ارتفاعات منخفضة ومنخفضة للغاية وتوجه عليها الأنظمة صاروخية مضادة للطائرات التابعة للدفاع الجوي العسكري".

وأشار المصدر إلى أن العمل في المجمع "بدأ على أساس تحليل تجربة النزاعات المحلية الأخيرة، الذي أظهر الدور المتزايد للطائرات المسيرة الهجومية".

حاليًا، يتم تسليح الجيش الروسي بشكل أساسي بطائرات استطلاع بدون طيار مثل "أورلان-10" و"لير" وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك القوات المسلحة تحت تصرفها طائرات كاميكازي صغيرة بدون طيار "لانسيت" و"كوب".

هذا وتواصل روسيا اختبار طائرتها المسيرة العسكرية الجديدة المعروفة باسم "أوخوتنيك" – الصياد، حيث أنجزت الطائرة في الفترة الأخيرة جملة من الرحلات الجوية الاختبارية.