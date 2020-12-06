الأسطول الروسي في بحر البلطيق ينفذ مناورات ضد أهداف معادية باستخدام "إس 400"

أعلن الأسطول الروسي في بحر البلطيق، اليوم الأحد، عن تدريبات أجراهها من خلال صد ضربات جوية معادية بواسطة منظومات الدفاع الصاروخية "إس 400".

وقال المتحدث باسم الأسطول الروسي في بحر البلطيق، رومان مارتوف، إن "التدربيات تمثلت من خلال رصد الدفاعات الجوية الروسية "إس 400" التابعة للأسطول لأهداف معادية تم التعامل معها وفق الطرق المناسبة".

وبحسب مارتوف، فإن"المجموعة الجوية المعادية كانت ممثلة بمقاتلات "سو 27" وطائرات عمودية متعددة الأغراض من طراز "مي 8"، مشيرا إلى أن أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات نجحت في رصد طائرات العدو وتم تدميرها في الوقت المناسب قبل دخولها الأجواء الروسية".

وختم المتحدث مارتوف قائلا: "بعد الانتهاء من مهامها قامت منظومات الدفاعية الروسية "إس 400" بتنفيذ عمليات إطلاق إلكترونية على أهداف تحاكي أهدافًا تحلق على ارتفاع منخفض وقابلة للمناورة وعالية السرعة.