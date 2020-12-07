"روسكوسموس" تعرض مسدسها الجديد "كابرال"... فيديو

نشر رئيس شركة "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، على "تويتر" مقطعا مصورا لمسدس "كابرال" من إنتاج شركة "زلاتماش" التابعة للمؤسسة الحكومية.

و"غرد" روغوزين قائلا: "شركات روسكوسموس لا تنتج فقط تكنولوجيا الصواريخ والفضاء. نحن نصنع مجموعة واسعة من معدات الطاقة والمعدات الطبية والسكك الحديدية الخفيفة ومعدات المصاعد وأكثر من ذلك بكثير. أولئك الذين يعرفون كيفية إنشاء الهندسة الأكثر تعقيدا".

Предприятия @roscosmos производят не только ракетно-космическую технику. Мы производим широкий спектр энергетического оборудования, медтехнику, легкорельсовый транспорт, лифтовое оборудование и многое другое. Те, кто умеет создавать сложнейшие инженерные..https://t.co/W7SQ4FQt2J — РОГОЗИН (@Rogozin) December 5, 2020

بالإضافة لنشره مقطعا مصورا يظهر مسدس "كابرال" الذي تم تصنيعه على أساس المدفع الرشاش "كيدر- ب ب 91".

وتم تصنيع السلاح لموظفي الحماية والشركات الأمنية ويمكن إخفاء السلاح تحت الملابس.

يذكر بأن شركة "زلاتماش" تقوم بتصنيع الأسلحة منذ عام 1939، ويشمل خط الإنتاج أسلحة الصيد والقتال والخدمة والأسلحة الهوائية.