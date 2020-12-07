الدفاع الروسية تطلب تسريع تطوير الطائرات المسيرة الهجومية

أعلن سيرغي تشيميزوف، الرئيس التنفيذي لشركة "روستيخ" الحكومية، للصحفيين أن وزارة الدفاع الروسية طلبت من الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري المحلي تسريع تطوير الطائرات الهجومية المسيرة.

وقال ردا على سؤال أحد الصحفيين، متى سيبدأ الإنتاج الضخم للطائرات المسيرة في روسيا: "لدينا حاملات للطائرات المسيرة، وليس فقط شركات روستيخ، ولكن أيضًا مصنع أورال للطيران المدني وشركة كرونتشتادت تعمل في هذا الاتجاه...الآن تطلب وزارة الدفاع تسريع استكمال جميع الأعمال في هذه المشاريع بأسرع ما يمكن".

وفي حديثه عن طائرة "أوخوتنيك"، ذكر تشيمزوف أن هذه الطائرة المسيرة قد تم اختبارها بالاشتراك مع مقاتلة من الجيل الخامس سو-57. وأشار رئيس روستيخ أيضًا إلى أن الطائرات المسيرة صغيرة الحجم من طراز "كلاشينكوف" يستخدمها الجيش الروسي في سوريا.

وطورت الشركة الطائرات المسيرة "لوتش" و"كورسار"، القادرة أيضًا على حمل الأسلحة. ووفقا له، يمكن إطلاق هذه الطائرات في الإنتاج الضخم مباشرة بعد استلام الأمر المقابل من وزارة الدفاع.