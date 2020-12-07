الجيش الروسي يحصل على دبابات "أرماتا" العام القادم

صرح سيرغي تشيميزوف، المدير العام لشركة روستيخ، للصحفيين بأن عمليات التسليم التسلسلية لأحدث دبابة أرماتا إلى الجيش الروسي ستبدأ في عام 2021.

وقال: "ستبدأ عمليات التسليم التسلسلية للدبابة تي-14 على منصة أرماتا في عام 2021. وهي اليوم بلا شك أفضل دبابة في العالم. وستكون هذه الدبابة في المستقبل الدبابة الرئيسية الجديدة للجيش الروسي".

وأشار تشيميزوف إلى أن عمل "أرماتا" سيكون آليا قدر الإمكان - لن يحتاج طاقم الدبابة إلى التصويب بدقة، فسيكون كافيًا فقط توجيه المدفعية بشكل تقريبي نحو الهدف.