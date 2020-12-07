شركتان روسيتان ضمن أفضل 25 شركة لمصنعي الأسلحة العالميين

تم إدراج شركتين من المجمع الصناعي العسكري الروسي ضمن أفضل 25 شركة لتصنيع الأسلحة في العالم في عام 2019 من حيث المبيعات، وفقًا لتصنيف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).

خسرت شركة "ألماز أنتي" ثلاثة مراكز على مدار العام وهي في المركز الخامس عشر، اختتمت شركة بناء السفن المتحدة المراكز الخمسة والعشرين الأولى.

وفقًا لـ SIPRI ، خرجت شركة بناء الطائرات المتحدة، التي احتلت المرتبة 17 في عام 2018، من التصنيف نتيجة لانخفاض المبيعات بمقدار 1.3 مليار دولار.

احتلت الشركات الأمريكية التي تقودها شركة لوكهيد مارتن المراكز الخمسة الأولى في القائمة، وفي المجموع هناك 11 شركة من الولايات المتحدة في الترتيب.

كما في عام 2018 ، دخلت ثلاث شركات صينية أكبر عشرة تجار أسلحة. ولأول مرة، تم إدراج شركة EDGE القابضة، الشركة المصنعة من الشرق الأوسط، التي تم إنشاؤها في عام 2019 نتيجة اندماج 25 شركة في الإمارات العربية المتحدة، في التصنيف.

تأسست SIPRI ، وهي واحدة من أفضل المنظمات في هذا المجال، في عام 1966 وهي مؤسسة فكرية مستقلة مكرسة للنزاع وأبحاث الأسلحة وتحديد الأسلحة ونزع السلاح.