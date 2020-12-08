4 مقاتلات روسية تدخل قائمة أكثر الطائرات الحربية شعبية في العالم

احتلت المقاتلة متعددة الأغراض سو27/30 المرتبة الثانية في القائمة. تشير المجلة إلى أن 1057 من هذه الطائرات في صفوف القوات الجوية لجميع دول العالم (7% من الأسطول العالمي للطائرات المقاتلة). من حيث الانتشار، تأتي "سوخوي" في المرتبة الثانية بعد المقاتلات الأمريكية من عائلة إف-16 (2267 طائرة ، 15% من الأسطول العالمي للطائرات المقاتلة).
تحتل المقاتلة متعددة الأغراض ميغ-29 المركز الخامس في التصنيف. كما تلاحظ المجلة، هناك 817 طائرة من هذا النوع في الخدمة في العالم (6% من الأسطول العالمي). من حيث الانتشار، تتقدم ميغ-29 بشكل كبير على الطائرة المقاتلة الأوروبية Eurofighter Typhoon (السادسة في الترتيب، 514 طائرة، 3 % من الأسطول العالمي للطائرات المقاتلة).
احتلت طائرة سو-25 الهجومية المركز السابع - وفقًا للمجلة، يتم تشغيل 470 من هذه الطائرات المقاتلة في العالم. في المجموع، تشكل "سو-25" 3% من الأسطول العالمي للطائرات المقاتلة.
احتلت قاذفة الخطوط الأمامية سو-24 المرتبة العاشرة في قائمة الطائرات المقاتلة الأكثر انتشارًا في العالم. يتم استخدام 389 طائرة من هذه العائلة في العالم (3% من الأسطول العالمي للطائرات المقاتلة).
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