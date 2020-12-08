4 مقاتلات روسية تدخل قائمة أكثر الطائرات الحربية شعبية في العالم

أدرج خبراء من مجلة فلايت إنترناشونال البريطانية أربع طائرات مقاتلة روسية في قائمة أفضل 10 نماذج للطائرات العسكرية الأكثر شعبية في العالم، والتي نُشرت في دليل القوات الجوية العالمية 2021.

احتلت المقاتلة متعددة الأغراض سو27/30 المرتبة الثانية في القائمة. تشير المجلة إلى أن 1057 من هذه الطائرات في صفوف القوات الجوية لجميع دول العالم (7% من الأسطول العالمي للطائرات المقاتلة). من حيث الانتشار، تأتي "سوخوي" في المرتبة الثانية بعد المقاتلات الأمريكية من عائلة إف-16 (2267 طائرة ، 15% من الأسطول العالمي للطائرات المقاتلة).

تحتل المقاتلة متعددة الأغراض ميغ-29 المركز الخامس في التصنيف. كما تلاحظ المجلة، هناك 817 طائرة من هذا النوع في الخدمة في العالم (6% من الأسطول العالمي). من حيث الانتشار، تتقدم ميغ-29 بشكل كبير على الطائرة المقاتلة الأوروبية Eurofighter Typhoon (السادسة في الترتيب، 514 طائرة، 3 % من الأسطول العالمي للطائرات المقاتلة).

احتلت طائرة سو-25 الهجومية المركز السابع - وفقًا للمجلة، يتم تشغيل 470 من هذه الطائرات المقاتلة في العالم. في المجموع، تشكل "سو-25" 3% من الأسطول العالمي للطائرات المقاتلة.

احتلت قاذفة الخطوط الأمامية سو-24 المرتبة العاشرة في قائمة الطائرات المقاتلة الأكثر انتشارًا في العالم. يتم استخدام 389 طائرة من هذه العائلة في العالم (3% من الأسطول العالمي للطائرات المقاتلة).