لقطات نادرة... دبابة "بي تي-85" تشارك في "بياتلون الدبابات" لكوريا الديمقراطية

نادرًا ما تظهر الدبابات الخفيفة الكورية الشمالية، المعروفة باسم M1985 أو PT-85 الأمريكية، على عدسات الكاميرا. ظهرت صورها بعد العروض العسكرية التي أقيمت في بيونغ يانغ.

يوجد عدد قليل من مقاطع الفيديو بمشاركتها. في الآونة الأخيرة فقط، ظهر مقطع فيديو على الإنترنت، تم تصويره في عام 2017 في مسابقة وحدات الدبابات للجيش الشعبي الكوري، حيث كان كيم جونغ أون حاضرًا شخصيًا.

من بين المعدات العسكرية المشاركة في هذا الحدث، يمكن مشاهدة "بي تي-85".

قامت هذه المركبات القتالية بالقفز، وعبرت عقبات المياه، وتسلقت التلال بسرعة عالية، وضربت أيضًا أهدافًا من مدافعها التي يبلغ عيارها 85 ملم.

نظرًا لأنها لا تزال مسلحة بصواريخ مضادة للدبابات منسوخة من السوفيتية 9إم14 "ماليوتكا، سيكون من المنطقي إظهار استخدام مثل هذه الأسلحة الموجهة. ومع ذلك، حتى لو كانت هناك عمليات إطلاق نار من هذا القبيل، لسبب ما لم يتم عرضها.

يتجاوز وزن هذه الدبابات 20000 كغم. قوة المحرك - لا تقل عن 500 حصان. السرعة القصوى 60 كم / ساعة على الطريق السريع وتصل إلى 10 كم / ساعة عند عبور عوائق المياه. الطاقم - 4 أشخاص. وفقًا للمحللين الأجانب، تم إنتاج ما لا يقل عن خمسمائة منها، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".