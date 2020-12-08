اختبار أول حاملة طائرات هندية بنجاح

نجحت أول حاملة طائرات هندية "فيكرانت" في اجتياز اختبارات الإرساء، وفقًا لتقارير البوابة "N + 1". اختبر الخبراء تشغيل المحركات التوربينية الغازية الأربعة LM2500 وناقل الحركة والمراوح متغيرة السرعة وأنظمة التحكم.

كما تم اختبار معدات التوجيه وأنظمة تكييف الهواء ونظام الضخ ومعدات إطفاء الحريق والمولدات وأنظمة الطاقة ومعدات سطح السفينة.

علاوة على ذلك، سيتم اختبار السفينة في البحر، وتخطط البحرية الهندية للبدء بالاختبارات في البحر في النصف الأول من عام 2021. يتحقق الخبراء من كيفية عمل المعدات الموجودة على متن السفينة في ظروف واقعية، وهل تفي بالخصائص المنصوص عليها في المشروع، بما في ذلك السرعة والدفع.

بدأ بناء "فيكرانت" في عام 2009. في عام 2013 تم إطلاقها. كان من المخطط في الأصل إكمالها وإجراء تجارب الإرساء والبحر قبل نهاية عام 2015، ولكن تم تغيير هذه المواعيد لاحقًا.

تم تصميم السفينة وفقًا لمخطط STOBAR (Short Take-Off But Arrested Recoverw). الإزاحة المائية للسفينة التي يبلغ طولها 262 مترًا وعرضها 60 مترًا، وزنها 40 ألف طن. يمكن أن تصل سرعة حاملة الطائرات إلى 28 عقدة، ومدى الإبحار ثمانية آلاف ميل بحري أو 14800 كيلومتر.

كما تمتلك "فيكرانت" أربع منصات إطلاق للمدفعية عيار 30 و76 ملم وقاذفات صواريخ مضادة للطائرات. ستشمل المجموعة الجوية للسفينة 40 طائرة، بما في ذلك 15 مقاتلة روسية من طراز ميغ-29كي.