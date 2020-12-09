اندلاع حرب بالصدفة أمر محتمل... كيف يتجنبه الناتو وروسيا؟

حذر خبراء من احتمال نشوب نزاع مسلح بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك عن طريق الصدفة.

وشهدت أوروبا في الفترة الأخيرة تدهورا أمنيا خطيرا بعد أن أقبل حلف شمال الأطلسي "الناتو" على إجراء مناورات عسكرية قرب حدود روسيا.

واضطرت روسيا إلى القيام بردود مماثلة، ومن الممكن في هذه الحالة أن يتسبب حادث ما أو سوء التفاهم بين عسكريي الطرفين باندلاع نزاع مسلح.

وبحسب مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، فإن الخبراء العسكريين دخلوا في نقاش كبير في ما يمكن اتخاذه من اجراءات لنزع فتيل الحرب والمواجهة المسلحة بين روسيا ودول حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ومن الإجراءات المقترحة ضرورة تكثيف الاتصالات بين سياسيي وعسكريي الطرفين، ووضع قواعد التعامل في البحر والجو، وتعزيز الثقة في منطقة بحر البلطيق، وزيادة الشفافية والمكاشفة بخصوص المناورات العسكرية.

ومن المستحيل اليوم تحسين العلاقات بين الطرفين بشكل كامل، ولكن من الممكن أن تساعد جلسات الحوار والنقاش على تجنب وقوع الحوادث التي قد تتسبب في وقوع المواجهات بالصدفة وفقا لرؤية الخبراء الذين لا يريدون الحرب بين الغرب وروسيا، ومنهم السفير الأمريكي السابق لدى روسيا، ألكسندر فيرشبو.