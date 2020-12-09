وزارة الدفاع: إطلاق صاروخين باليستيين أثناء تدريبات القوات النووية الروسية

وقالت الوزارة: "تم تنفيذ عمليات تدريبات وإطلاق قتالية لصاروخ بالستي عابر للقارات، وصاروخ بالستي من على متن غواصة، وصواريخ كروز عالية الدقة بعيدة المدى أطلقت من الجو من منصة مطار "بليسيتسك" الفضائي ومن بحر بارنتس، وكذلك من طائرات "تو-160" و"تو 95 ام إس" من مطاري "إنجلز" و"أوكرانينكا".

في وقت سابق، أعلن الأسطول الروسي في بحر البلطيق، عن تدريبات أجراها من خلال صد ضربات جوية معادية بواسطة منظومات الدفاع الصاروخية "إس 400".

وفي هذا الصدد، أفاد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بأن وزارة الدفاع الروسية ستحافظ على الطابع المكثف للتدريب القتالي في العام الجديد.

يذكر أن الاهتمام الرئيسي سيتركز على تدريب هيئات القيادة، وتطوير أساليب التدمير الناري وتنظيم التعاون بين أفرع القوات المسلحة، وزيادة القدرة على المناورة التكتيكية وسرعة التحرك، وذلك مع الأخذ بالاعتبار الخبرة المكتسبة في الحروب المحلية الحديثة، كما كان هو الحال في الأعوام الماضية.