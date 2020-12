6 صراعات تنذر باندلاع الحرب العالمية الثالثة في 2020

© REUTERS / Justin Tallis/pool قائد الجيش البريطاني: حالة الغموض العالمي قد تشعل فتيل حرب عالمية ثالثة "ديلي إكسبريس" البريطانية، في تقرير لها اليوم الخميس، أوردت فيه 6 مناطق حول العالم، قالت إن أي منها يمكن أن يشهد اندلاع حرب بين دولتين تكون شرارة لإشعال حرب كبرى في العالم أجمع.

وفيما يلي أبرز 6 مناطق تشهد توترا يمكن أن يتحول إلى حرب بين دولتين، بصورة قد تتسبب في اندلاع الحرب العالمية الثالثة:

تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية توترا كبيرا خاصة منذ مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وما تبعه من هجوم صاروخي إيراني على إحدى القواعد الأمريكية في العراق.

ومنذ ذلك الحين، تزايدت حدة التوتر بين البلدين خاصة مع انتشار ما وصفته الصحيفة بـ "عدو الاغتيالات" بالتزامن مع تصريحات لقادة إيرانيين تعتبر أن ما فعلته واشنطن بمثابة إعلان حرب.

وفي الوقت ذاته، يهدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برد غير متوقع إذا أقدمت إيران على تنفيذ أي هجمات ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

تتبنى إيران موقفا معاديا لإسرائيل وتدعم الحركات والجماعات المسلحة المعادية لها في العديد من مناطق الشرق الأوسط.

وفي المقابل تعمل إسرائيل على تكوين تحالف في المنطقة لمواجهة إيران وتنفذ ضربات ضد مواقع تابعة لها في العديد من الدول.

وبينما يعد احتمال اندلاع حرب مباشرة بين إيران وإسرائيل صعبا، فإن تل أبيب تفضل المشاركة في تنفيذ هجوم جوي واسع ضد الأراضي الإيرانية.

لكن ذلك يمكن أن يكون له تبعات كبرى على إمدادات النفط العالمية في منطقة الخليج التي يمكن أن تستدعي تدخل العديد من الدول في ذلك الصراع إذا اندلع.

رغم منح الولايات المتحدة تفويضا لتركيا بتنظيف حدودها من الأكراد الذين تدعمهم واشنطن، إلا أن تلويحها بمعاقبة أنقرة في وقت لاحق ينذر بزيادة التوترات.

ويضاف إلى ذلك ما كشف عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده تطمح في امتلاك أسلحة نووية، وهو ما كان له آثار سيئة على العلاقات بين البلدين بصورة تهدد تحالفهم داخل "الناتو".

