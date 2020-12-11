قوات حفظ السلام الروسية تستخدم المجمع الروبوتي "أوران-6" لإزالة الألغام في ناغورني قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ،اليوم الجمعة، عن قيام قوات حفظ السلام الروسية بتطهير أراضي ناغورني قره باغ، وإزالة الألغام من المطار بالقرب من مدينة ستيباناكيرت، وذلك حتى يتمكن الناس من العودة إلى ديارهم بشكل آمن.

وقام خبراء الألغام بفحص الطرق والمباني السكنية والبنية التحتية من خطوط أنابيب الغاز وأبراج نقل الطاقة، ثم باشروا في إزالة الألغام باستخدام المجمع الروبوتي "أوران-6"، الذي يتم التحكم فيه عن طريق الراديو من قبل قوات حفظ السلام الروسية. حسبما نشرته صحيفة "سفيزدا الروسية".

فمنذ بداية عملية حفظ السلام، تم تطهير أكثر من 80 هكتارا من الأراضي، و 24.8 كيلومترا من الطرق، و168 مبنى سكنيا وستة مرافق اجتماعية، وتم اكتشاف 5777 قطعة متفجرة وإبطال مفعولها. وهذا حتى يتمكن الناس من العودة الآمنة إلى ديارهم .

#Видео Отряд саперов, действующий в составе российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе, продолжает разминирование территорий в районе Степанакерта. С помощью робота #Уран6 был обследован район городского аэропорта https://t.co/mwlLruBrE3 #НагорныйКарабах #Разминирование pic.twitter.com/NT7tqUCDdb — Минобороны России (@mod_russia) December 11, 2020

المجمع الروبوتي "أوران–6"، روبوت خارق، ينظف الأرض بشبكة الجر الخاصة بحثا عن الألغام والقذائف، ويساعد الجنود في العثور عليها بشكل سريع وآمن، فبعد النزاع في ناغورني قره باغ، بقيت آلاف الذخائر غيرالمتفجرة هناك.

وسابقا، تم استخدام مثل هذه الروبوتات أيضا في سوريا، لإزالة الألغام في مدينتي حلب وتدمر.

يذكر أنه، تم توقيع اتفاقية بين أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تنص على وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، وكان الكرملين أعلن أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ وقد دخل حيز التنفيذ في العاشر من نفس الشهر.

ويتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.