نظير روسي لمسدس "غلوك" بنفس الكفاءة وأرخص مرتين

وقال مدير عام الشركة المصنعة لبنادق "أورسيس"، وهي إحدى شركات مجموعة "بروم تكنولوجيا"، فاليري نوفوسيولوف، لوكالة أنباء "سبوتنيك"، إنهم يقومون بإنشاء ما يماثل الطراز الأحدث من مسدسات "غلوك" في الوزن – 650 غراما – والمواصفات القتالية. ويُصنع المسدس الجديد الذي يحمل اسم "أورسيس إس1" حاليًا ويمكن أن يخرج إلى حيز الوجود في عام 2021، من المواد البوليميرية.

وستكمن أهم القدرات التنافسية للمسدس المنتظر في سعره الذي سيبلغ ما يعادل نحو 100 ألف روبل روسي في حين يباع مسدس "غلوك" في روسيا بـ200 ألف روبل.

ودخل مسدس "غلوك" الخدمة في صفوف القوات المسلحة النمساوية في بداية ثمانينات القرن الماضي. وتوجد مسدسات "غلوك" الآن في حوزة جيوش ما يزيد على 30 دولة.