على بعد 350 كلم...صاروخ "تسيركون" الروسي يصيب الهدف بدقة..فيديو

أجرت فرقاطة الأسطول الشمالي "الأدميرال غورشكوف" تجربة إطلاق صاروخ كروز تفوق سرعته سرعة الصوت "تسيركون" من البحر الأبيض على هدف ساحلي تجاوزت سرعته 8 ماخ.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء: "أطلقت الفرقاطة الرئيسية للمشروع رقم 22350 "أدميرال غورشكوف" صاروخ كروز "تسيركون" فرط الصوتي من البحر الأبيض على هدف ساحلي يقع في ساحة تدريب تشيزا في منطقة أرخانجيلسك".

Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил очередную испытательную стрельбу ракетой «Циркон» в Белом море. Ракетная стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения. #Россия #ВМФ pic.twitter.com/QFLVEOTsIc — Алексей Ковалёв 🇷🇺 (@valeriv4nov) December 11, 2020

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وتابعت الوزارة، قائلة: "تجاوزت سرعة طيران صاروخ كروز "تسيركون" فرط الصوتي خلال الاختبارات التالية 8 ماخ. وتم ضرب الهدف بنجاح". وأشارت الإدارة العسكرية إلى أنه:

"وفقا لبيانات التحكم الموضوعية، نجح صاروخ تسيركون المضاد للسفن الذي تفوق سرعته سرعة الصوت في إصابة هدف بحري على مسافة 350 كم وكانت سرعة طيران الصاروخ أكثر من 8 ماخ".