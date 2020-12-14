خبير عسكري روسي: من المستحيل "إسقاط" من يملك صاروخ "تسيركون"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إطلاق صاروخ "تسيركون" فائق السرعة، أثناء تجربة جديدة أجرتها من فرقاطة في البحر الأبيض في شمال شق روسيا الأوروبي. وقالت إنه أصاب هدفا ساحليا بعدما قطع مسافة 350 كم محلقا بسرعة تجاوزت 8 ماخ (8 أمثال سرعة الصوت) تقريبا.

صرح الخبير العسكري يوري زفيريف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن صاروخ "تسيركون" سلاح فريد، لا يوجد له مثيل".

وتابع: "ما من نظام دفاع جوي يقدر على صد هجومه".

وقال إن "الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على إبداع صاروخ مماثل تعادل سرعته أضعاف سرعة الصوت، ولكنها لم تتوصل إلا إلى إنشاء النموذج التجريبي".

وأضاف أن معنى ذلك أنه من المستحيل "إسقاط" من يملك هذا الصاروخ.

من أهم مميزات صاروخ "تسيركون"، سرعته الفائقة التي تعادل 8 أو9 أمثال سرعة الصوت والمدى الطويل الذي يمكن أن يبلغ 1000 كم.

وقد تم تخصيص صاروخ "تسيركون" أولا لمكافحة سفن العدو الحربية، حيث قامت روسيا بصنعه لقواتها البحرية، ويمكن إطلاقه من سفينة السطح أو الغواصة، كما يمكن استخدامه لضرب الأهداف البرية أيضا.

ويجب أن تنتهي روسيا من اختباره في نهاية هذا العام أو في عام 2021 ليدخل صاروخ "تسيركون" الخدمة في صفوف القوات البحرية.