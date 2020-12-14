رئيس الأركان الأمريكي يقر بكفاءة العسكريين الروس وتفوقهم

يرى رئيس أركان الجيش الأمريكي أن روسيا تحتل مكانة الدولة العظمى بفضل إمكانياتها الكبيرة، وبالأخص إمكانيات قواتها المسلحة صاحبة الكفاءة المهنية الرفيعة.

ووصف الجنرال مارك ميلي، رئيس أركان الجيش الأمريكي، العسكريين الروس بأنهم "جيدون جدا"، وأشار في حديثه لصحيفة "ذي وول ستريت جورنال" إلى أن القوات المسلحة الروسية تستطيع أن تنفذ المهام الموكلة إليها بطرق غير تقليدية.

وفي ظن القائد العسكري الأمريكي فإن القوات المسلحة الروسية تشكل خطرا لا يستهان به.

ويجد رئيس أركان الجيش الأمريكي أن العسكريين الروس على درجة عالية من الكفاءة المهنية. وقد انخفض عددهم بعد زوال الاتحاد السوفيتي، ولكنهم ذوو مهارات عالية.

وتملك روسيا إمكانيات أخرى تجعلها دولة عظمى على الرغم من وجود تدهور معنوي لقوة روسيا يرجع إلى عواقب أحداث تسعينات القرن الماضي وسقوط جدار برلين، وفقا لما قاله الجنرال ميلي.

وتبقى روسيا، مع ذلك، وفقا لميلي، دولة عظمى وهو ما لا شك فيه نظرا إلى إمكانياتها.