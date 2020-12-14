رادار روسي خارق يكشف طائرات الناتو خلف الأفق من أوروبا إلى آسيا

وترى روسيا أنه من الضروري أن تملك ما يسمح لها بمواجهة تطور وسائل الهجوم الجوي الموجودة في حوزة الدول الأخرى، وبالأخص ما يمكّنها من اكتشاف إطلاق وسائل الهجوم الجوي بعيدا عن حدود الدولة.

وكشف قائد قوات الرادار التابعة للقوات الجوية- الفضائية الروسية، الجنرال أندريه كوبان، لصحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا" أن روسيا تقوم بإنشاء شبكة إنذار مبكر جديدة لاكتشاف انطلاق الصواريخ والطائرات من أراضي الدول الأجنبية. وقد تم إنشاء أولى حلقات هذه الشبكة والتي تتمثل في رادار فريد من نوعه يستطيع أن يرى ما يُخبئه الأفق ويبعد عن حدود روسيا بأكثر من 1500 كيلومتر وعلى مختلف الارتفاعات.

وباشر هذا الرادار المعروف باسم "كونتينير" مهمته لمراقبة المجال الجوي لأوروبا الشرقية والجزء الأكبر من أوروبا الغربية والشمالية وبعض بلدان منطقة الشرق الأوسط، في 1 ديسمبر/كانون الأول 2019. وأشير في يناير/كانون الثاني الماضي إلى أن رادارًا روسيًا تمكن من اكتشاف طائرات خفية من طراز "إف-35" عند حدود إيران وفقا لما ذكرته "روسيسكايا غازيتا".

وأشار قائد قوات الرادار إلى أن رادار "كونتينير" مخصص لإخطار قيادة القوات الجوية-الفضائية بما تفعله وسائل الهجوم الجوي-الفضائي التابعة للدول الأجنبية واكتشاف انطلاق جماعي للصواريخ الجوالة "كروز" وتحليق الطائرات على اختلاف أنواعها.

وما يميز رادار "كونتينير" عن أمثاله الموجودة في حوزة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين وأستراليا أنه لا يستطيع أن ينفذ مهمة الاستطلاع فحسب، بل يقدر على اختزان المعلومات التي يتم استنادا إليها كشف طابع نشاط مجموعات طائرات العدو المحتمل.

وسوف يظهر المزيد من حلقات شبكة استشفاف ما يقع وراء الأفق في أراضي روسيا على المحورين الاستراتيجيين الجنوبي والشرقي وفي منطقة القطب الشمالي.

وأكد مصدر في وزارة الدفاع الروسية لوكالة أنباء "سبوتنيك" أن من المقرر أن يوضع المزيد من محطات رادار "كونتينير" في أراضي الجنوب والشرق الروسي.

وكان صانع الرادارات في شركة "إر تي إيه" قد أبلغ "سبوتنيك" أن العام المنصرم أكد قدرة رادار "كونتينير" الموجود في إقليم موردوفيا في وسط شطر روسيا الأوروبي على اكتشاف مقاتلات حلف شمال الأطلسي التي تبعد عن حدود روسيا بآلاف الكيلومترات.