"الدبابة الوحش"... مجلة أمريكية تكيل المديح لدبابة روسية

حظيت دبابة "تي 90" الروسية بالكثير من المديح حتى أنها وصفت بـ"الدبابة الوحش"، في مقال نشر في مجلة "ناتشيونال إنترست" .

ففي مقال نشر في المجلة وصف الأمريكي كاليب لارسون، هذه الآلة القتالية كواحدة من أفضل الاختراعات العسكرية الروسية.

قائلا " الدبابة تي 90، تعتبر مميزة للغاية، ولديها مستويات عديدة من الدروع وأنظمة الأسلحة، ويمكن تعديلها بسهولة وتستمر جيوش العالم بالتزود بها".

وبحسب لارسون، فإن للدبابة تصميم تقليدي يعود تاريخه إلى الحرب العالمية الثانية، فهي تحتوي على بدن وبرج بهبوط منخفض، مما يجعل المركبة القتالية هدفا يصعب هزيمته. كما ويمكنها استيعاب طاقم يضم ثلاثة أشخاص.

مضيفا بان مطوري هذا النوع من الدبابات يركزون على التقنيات التي تم اختبارها عبر الزمن ويقومون بتحسينها تدريجيا.

موضحا أن "الدبابة قد حسنت من قدرتها على الحركة والتحكم. وقد تحقق ذلك من خلال تركيب محرك قوي ونظام ناقل حركة أوتوماتيكي ونظام تحكم في عجلة القيادة".

وتحدث لارسون عن نقاط قوة الدبابة مثل تكلفتها، وقدرتها على التغلب على العقبات الصعبة بسرعة عالية، ودروعها القوية.